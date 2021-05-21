Кудряшов: раньше молодежь обособленно держалась. Черчесов попросил, чтобы такого не было

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о работе национальной команды в преддверии чемпионата Европы - 2020.
Фото: сборная России
"Меня точно не пугает подготовка. Ждет тяжелая работа в Австрии, все это понимают и готовы. Итог будет хороший. С течением времени это все стало частью работа, так что для нас привычно. Благодарен, что Станислав Саламович дал немного мне отдохнуть. Я отвлекся от клубных дел, сконцентрирован на сборной.

Молодых ребят приняли нормально, они общительные. В сборной хороший коллектив, поэтому новички спокойно вливаются. Никто отдельно не держится. Станислав Саламович попросил, чтобы такого не было. Раньше молодежь частенько обособленно держалась, я считаю, это не правильно. Сейчас такого нет. Я больше в контакте из молодых с Андреем Мостовым", - сказал Кудряшов.

Напомним, сборная России накануне начала подготовку на базе в Новогорске к Евро-2020. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Защитник Федор Кудряшов сезон 2020/2021 провел в составе турецкого клуб"СЭ"а "Антальяспор". Он сыграл в 37-ми матчах чемпионата Турции и в 5 встречах Кубка Турции. Результативными действиями Федор не отметился, на его счету 4 желтых карточки. Всего за турецкий клуб он провел 62 матча и отдал 3 голевых передачи. Контракт Кудряшова с "Антальяспором" истекает 30 июня 2021 года.

В России Кудряшов выступал за "Сочи", "Рубин", "Ростов", "Терек", "Спартак" и "Краснодар". В составе сборной России он провел 43 матча и забил один гол.

Источник: "СЭ"

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Теги: Сборная России Кудряшов
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