"Очень горд попасть в сборную, это моя мечта. Разговора с Черчесовым пока не было, но все понимают, что нужно максимально готовиться к Евро. Старшие приняли отлично, все поздравили с вызовом, у нас отличный коллектив.
Сначала немного волновался, обращался к старшим на "вы". Но потом привык, уже общаемся на "ты". Тут совсем другой уровень, все быстро и интенсивно. Стараюсь адаптироваться, надеюсь, скоро все будет отлично. Спустя рукава никто не тренируется, а мне, как молодому, нужно стараться особенно", - цитирует Захаряна "Спорт-Экспресс".
Напомним, сборная России накануне начала подготовку на базе в Новогорске к Евро-2020. С 22 по 31 мая команда проведет тренировочный сбор в Австрии, а 1 и 5 июня проведет товарищеские матчи против Польши и Бельгии.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Захарян попал в расширенную заявку сборной России для подготовки к предстоящему чемпионату Европы 2020. В сезоне 2020/2021 Арсен провел 13 матчей в составе "Динамо" в Российской Премьер-лиге, на его счету 3 гола и 5 результативных передач. В марте этого года Захарян сыграл в составе молодежной сборной России на чемпионате Европы в Венгрии. На его счету 3 матча, в которых он забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Захарян: очень горд быть в сборной России, это моя мечта
Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал, как его приняли в национальной команде.
Фото: ФК "Динамо"
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