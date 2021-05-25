Попов отметил, что сборная России, видимо, будет бороться за третье место в группе. При этом он не исключил, что команда Станислава Черчесова сможет побороться и за второе место. Попов заявил, что сборной России попались очень сложные соперники по группе. Напомним, что оппонентами команды Черчесова в групповом раунде Евро станут Бельгия, Дания и Финляндия.
"Думаю, нас ждет борьба за третье-четвертое место. Возможно, даже за второе. Все соперники очень сложные. И то, что мы играем в Питере, никакого преимущества не дает. Болельщики приедут поддерживать не только нашу сборную. К тому же все сейчас привыкли играть на пустых стадионах, а присутствие людей даст дополнительные эмоции. И профессиональной команде, стремящейся к медалям, без разницы, где выступать — дома или на выезде", - сказал Попов.
Источник: РБ Спорт
Алексей Попов: думаю, на Евро сборную России ждет борьба за третье-четвертое место в группе
Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов высказался о перспективах сборной России на чемпионате Европы.
Фото: Sportbox
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