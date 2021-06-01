Дасаев отметил, что финальная заявка сборной России логична. По его словам, Антон Шунин, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов - правильная тройка вратарей для национальной команды на данный момент. Отметим, что все трое вошли в заявку сборной на Евро. При этом в список игроков команды на турнир не попал вратарь "Зенита" Андрей Лунев.
"Окончательная заявка сборной России на Евро абсолютно логична. Шунин, Дюпин, Сафонов — самая правильная тройка вратарей на данный момент. Наверное, Лунев по сборам показался тренерскому штабу чуть слабее и менее подготовленным, поэтому они и приняли такое решение. Тем более, дать шанс молодому голкиперу Сафонову проявить себя — это правильно. Что касается основного вратаря на Евро, то им будет Антон Шунин, мне кажется", - сказал Дасаев.
Источник: Sport24
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Дасаев: Шунин, Дюпин, Сафонов - самая правильная тройка вратарей для сборной на данный момент
Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался об окончательной заявке национальной команды России на Евро-2020.
Фото: "Динамо"
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