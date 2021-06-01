Самедов: удивлен тем, что Лунев не попал в заявку сборной России на Евро

Самедов отметил, что удивлен непопаданием в окончательную заявку вратаря "Зенита" Андрея Лунева. По словам экс-игрока сборной России, он думал, что тренеры команды не возьмут на турнир кого-то из двух вратарей - Матвея Сафонова или Юрия Дюпина. Также Самедов заявил, что основным голкипером сборной России на чемпионате Европы, вероятно, будет Антон Шунин.
"Мне казалось, что тренерский штаб не возьмет либо Сафонова, либо Дюпина. Лунев — более опытный вратарь, чемпион страны. Так что я немного удивлен, что он не попал в окончательную заявку. Но Юра заслужил быть в сборной, Сафонов тоже в принципе — молодой, перспективный. Тренерский штаб делал вывод по сбору, так что там есть моменты, которых мы не видим. Что касается основного голкипера, то им на Евро будет Шунин, мне кажется", - сказал Самедов.
Источник: Sport24
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Фото: "Зенит"
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