Леонид Слуцкий будет работать телекомментатором на двух матчах Евро-2020

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что будет работать в качестве комментатора на двух матчах чемпионата Европы-2020.

Фото: ФК "Рубин"