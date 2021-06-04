Леонид Слуцкий будет работать телекомментатором на двух матчах Евро-2020

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что будет работать в качестве комментатора на двух матчах чемпионата Европы-2020.
Фото: ФК "Рубин"
"Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале", - передает слова Слуцкого Sport24.

Матч-открытие чемпионата Европы-2020 состоится 11 июня в Риме. В этой встрече сыграют сборные Италии и Турции. Начало матча в 22:00 мск. Полуфиналы Евро-2020 пройдут 6 и 7 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Во время чемпионата мира-2018 в России Леонид Слуцкий также прокомментировал несколько матчей турнира.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

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Теги: Слуцкий Рубин Евро-2020
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