— Касаемо нападающих, то Дзюба, думаю, все-таки будет на острие. Он не забивал в последнее время, да. Но сезон-то провел хороший. Четыре забил "Тамбову" в последнем туре чемпионата. Может, и на Евро его прорвет, — цитирует Колыванова "Спорт день за днем".
32-летний Дзюба сыграл за сборную России в 52 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач. На чемпионате Европы нападающий будет капитаном команды.
В минувшем сезоне за "Зенит" Дзюба забил 22 гола и отдал девять голевых передач в 34 матчах.
Колыванов: Дзюба забил четыре "Тамбову". Может, и на Евро его прорвет
Бывший наставник "Уфы" Игорь Колыванов высказался о форварде сборной России Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
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