Ранее стало известно, что УЕФА утвердил игровой комплект формы сборной Украины на Евро-2020, на котором изображены границы государства с республикой Крым, вышедшей из состава страны путем референдума в 2014 году. С того момента Крым является субъектом Российской Федерации. Форма сборной Украины вызвала недовольство у многих россиян.
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол - это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - приводит слова службы коммуникаций РФС "Чемпионат".
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч подопечные Черчесова проведут 12 июня против бельгийцев. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 22:00 мск.
Сборная Украины сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии на Евро-2020. 13 июня в Амстердаме украинцы сыграют с голландцами. Матч на "Йохан Кройф Арене" начнется в 22:00 мск.
РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020
РФС направил обращение в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.
Фото: "Getty Images"
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