Комментатор Арустамян получил аккредитацию для работы на матчах Евро-2020

Журналист Нобель Арустамян оформил аккредитацию на матчи Чемпионата Европы-2020, получение которой ранее ему заблокировал оргкомитет Евро в Баку.
Фото: "Коммент.Шоу"
Телевизионный комментатор Нобель Арустамян получил аккредитацию, позволяющую ему работать на всех встречах Чемпионата Европы-2020, сообщает официальный телеграм-канал "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что аккредитацию российскому журналисту армянского происхождения заблокировал бакинский оргкомитет Евро-2020. Это лишало Арустамяна возможности работать не только на матчах турнира на территории Азербайджана, но и во всех остальных городах-организаторах ЧЕ. Ситуация вызвала бурное возмущение в российском футбольном инфопространстве.

"Такие вот бывают *** на свете". Уткин сообщил о блокировке аккредитации Арустамяна оргкомитетом Евро-2020 в Баку

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Теги: Арустамян
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