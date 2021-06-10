Пескову задали вопрос, довольны ли в Кремле тем, что УЕФА обязал украинцев убрать слоган "Героям слава" с формы национальной команды на Евро.
"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - сказал в ответ пресс-секретарь президента.
Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на чемпионат Европы. На экипировке содержались слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", а также карта страны с Крымом в ее составе. Впоследствии стало известно, что УЕФА посчитал сочетание указанных слоганов политическим и обязал украинцев убрать вторую часть сочетания с формы.
Источник: ТАСС
В УЕФА назвали причину запрета в размещении слогана "Героям слава" на форме сборной Украины
Песков прокомментировал решение УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать политический слоган с формы на Евро-2020.
Фото: ТАСС
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