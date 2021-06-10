В УЕФА назвали причину запрета в размещении слогана "Героям слава" на форме сборной Украины

В УЕФА заявили, что сочетание двух слоганов, содержащихся на форме сборной Украины ("Слава Украине" и "Героям слава"), является исключительно политическим по своей природе. В связи с этим вторую часть сочетания команда должна будет убрать с формы.
"УЕФА внимательно изучил недавно нанесенный на новый комплект формы слоган "Героям слава", представленный на ознакомление в УЕФА, а впоследствии и утвержденный в декабре 2020 года. Но в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.
Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировку могли использовать на матчах, которые проходят под эгидой УЕФА, в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - заявили в УЕФА.
Напомним, что ранее сборная Украины представила форму на Евро-2020, на которой изображена карта страны с Крымом в ее составе, а также указанные слоганы. На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Источник: ua.tribuna.com
Источник: УЕФА обязал сборную Украины изменить скандальную форму
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Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко
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