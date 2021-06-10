В УЕФА назвали причину запрета в размещении слогана "Героям слава" на форме сборной Украины

В УЕФА рассказали, почему решили обязать сборную Украины убрать слоган "Героям слава" с формы команды на Евро-2020.

Фото: Facebook главы УАФ Андрея Павелко

В УЕФА заявили, что сочетание двух слоганов, содержащихся на форме сборной Украины ("Слава Украине" и "Героям слава"), является исключительно политическим по своей природе. В связи с этим вторую часть сочетания команда должна будет убрать с формы."УЕФА внимательно изучил недавно нанесенный на новый комплект формы слоган "Героям слава", представленный на ознакомление в УЕФА, а впоследствии и утвержденный в декабре 2020 года. Но в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировку могли использовать на матчах, которые проходят под эгидой УЕФА, в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", - заявили в УЕФА.Напомним, что ранее сборная Украины представила форму на Евро-2020, на которой изображена карта страны с Крымом в ее составе, а также указанные слоганы. На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.Источник: ua.tribuna.com