По данным источника, УАФ ведет переговоры с УЕФА насчет сохранения указанной фразы на форме сборной Украины.
Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро-2020. На экипировке содержатся слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображена карта страны с Крымом в ее составе. УЕФА обязал украинцев убрать слоган "Героям слава" с формы. В организации посчитали, что его сочетание с другим указанным выше слоганом имеет политический характер.
Источник: Tribuna.com
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УАФ начала переговоры с УЕФА по вопросу сохранения слогана "Героям слава" на форме сборной Украины
Украинская ассоциация футбола (УАФ) хочет, чтобы фраза "Героям слава" осталась на форме национальной команды на чемпионат Европы.
Фото: Getty Images
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