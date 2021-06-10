УАФ начала переговоры с УЕФА по вопросу сохранения слогана "Героям слава" на форме сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) хочет, чтобы фраза "Героям слава" осталась на форме национальной команды на чемпионат Европы.

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По данным источника, УАФ ведет переговоры с УЕФА насчет сохранения указанной фразы на форме сборной Украины.Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро-2020. На экипировке содержатся слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображена карта страны с Крымом в ее составе. УЕФА обязал украинцев убрать слоган "Героям слава" с формы. В организации посчитали, что его сочетание с другим указанным выше слоганом имеет политический характер.Источник: Tribuna.com