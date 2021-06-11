В частности, за каждый гол в ворота сборной России в матче с Бельгией организаторы фан-зоны бесплатно раздадут по 100 бокалов пива.
"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России. Приходи к нам на LVIV FAN FESTIVAL, выпьем за здоровье Де Брейне и Лукаку", - говорится в сообщении организаторов фан-зоны на их странице в "Инстаграме".
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами 12 июня в матче первого тура группового этапа Евро. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: страница LVIV FAN FESTIVAL в "Инстаграме"
Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
Организаторы фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020 во Львове запустят акцию, которую приурочат к потенциальным неудачам сборной России на турнире.
Фото: РИА Новости
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