"Я был неприятно удивлен. Это существенная потеря для сборной. Выходя на замену, Андрей привносил в атакующую игру команды больше разнообразия и скорости. Он индивидуально мастеровитый футболист с отличным креативным мышлением. Это игрок, который может сыграть на нескольких позициях и подстроиться под любой тип игры.
Андрей мог бы стать открытием для всей футбольной общественности на этом турнире, он универсальный и одаренный игрок", - цитирует Малафеева Sport24.
Напомним, что в составе сборной России Мостового заменил защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев.
Мостовой начинал заниматься футболом в академии ЦСКА. В 2015 году Андрей попал в систему московского "Локомотива". После хавбек до перехода в "Зенит" выступал за "Долгопрудный" и "Химки", а сезон-2019/20 провел на правах аренды в "Сочи".
В минувшем сезоне в составе сине-бело-голубых Мостовой провел 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 млн евро.
Малафеев: Мостовой мог стать открытием Евро
Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказался о полузащитнике "Зенита" Андрее Мостовом, который был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за положительного теста на коронавирус.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!