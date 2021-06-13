Широков: для сборной России финны еще хуже бельгийцев

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о национальной команде Финляндии, с которой подопечные Станислава Черчесова сыграют во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.
Фото: сборная России
"Для нас финны ещё хуже бельгийцев. С Бельгией всё понятно, а финнов у нас не считают выдающейся командой, хотя они не так просты. И матч с Данией это показал. Они всё время так играют: без размашистых атак — терпят, стоят, потом забивают в контрактах. А мы не очень комфортно чувствуем себя с командами, которые активно обороняются и быстро выбегают в контратаки. Плюс у них подъём эмоциональный — три очка взяли, с нами им достаточно ничьи. А потом с четырьмя очками могут спокойно пройти дальше", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, что накануне, 12 июня, сборная России разгромно уступила национальной команде Бельгии (0:3). В составе "красных дьяволов" забитыми мячами отличились Томас Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль. Сборная Финляндии же одержала минимальную победу над национальной командой Дании, автором единственного гола стал Йоэль Похьянпало.

Матч сборных России и Финляндии состоится 16 июня и пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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Теги: Широков Сборная России Сборная Дании Сборная Финляндии
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