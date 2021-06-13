Хусаинов: судейская ошибка в матче Бельгия - Россия была, но не стала решающим фактором

Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги матча первого тура Евро-2020 Бельгия - Россия (3:0).
Фото: ТАСС
- Мы проиграли из-за судейской ошибки? Или проиграли матч по делу?

- Нет. Судейская ошибка, конечно же, была. Но не была решающим для нас фактором. К примеру, уже при счёте 2:0 Юрий Жирков, на мой взгляд, сфолил в своей штрафной, но судья не стал давать пенальти. Так что намеренной предвзятости судей не было. Судейская ошибка была, но не главного арбитра, а ассистента и судьи VAR. Главный арбитр не мог со своей позиции определять положение вне игры, пусть даже и он за конечное решение отвечает.

Ну а в общем мы, конечно, проиграли в первую очередь по той причине, что уровень футбольного образования и навыков у игроков сборной Бельгии в разы выше, чем у наших. Не потерялся на поле разве что Саша Головин.

На Чемпионате мира-2018 наша сборная была функционально очень хорошо готова, и буквально летала по полю. И вроде бы и к этому турниру подготовка была схожая. Но разница в том, что к ЧМ мы готовились довольно долгое время и в спокойной ситуации. Как минимум - не было пандемии.

Да, на подготовку к этому турниру у нас тоже было время. Но, к примеру, о чем говорит обратная замена Черышева? Ведь наши легионеры присоединились к команде далеко не в самом начале сборов. И получается, что часть команды к этому матчу не была готова настолько, насколько они готовились к чемпионату мира. В функциональном отношении сейчас всё у нас хуже. И сборная за это время постарела на 3 года. Тот же Дзюба под конец матча уже сдулся. Команда оказалась в разном функциональном состоянии. И у Черчесова были большие проблемы в том, как нашу сборную к этому турниру подготовить.

Ну и плюс на результате сказалась отличная физическая готовность, сыгранность и индивидуальное мастерство сборной Бельгии. В результате наш матч сложился примерно также, как и встреча Турции и Италии. Турция разочаровала – не было ни движения, ни прессинга.

Ведь дело даже не в самом Лукаку - он просто сработал завершителем. Нужно было давить и прессинговать тех, кто его на эту самую убойную позицию выводил. А чтобы перекрывать выводящих Лукаку, нужно постоянно двигаться, блокировать, бежать, постоянно находится рядом и оказывать давление на полузащиту оппонентов. А еще и быть готовыми быстро читать их замыслы. И, пожалуй, читать тут оппонентов – это самое главное. Но откуда взять такой опыт нашим игрокам из ведущих клубов РПЛ? Откуда им в РПЛ взять такой опыт?

- Наша команда оказалась не готова к такому быстрому коллективному мышлению на поле?

- Да, это так. Мы оказались не готовы к таким скоростям принятия решений соперниками, не готовы к таким мелким микропаузам, к такому темпу мышления и исполнения на поле. Потому что в национальном чемпионате у нас все лидеры привыкли играть в основном спокойно, против них нет такого агрессивного и интенсивного сопротивления в чемпионате. Откуда ему взяться-то?

Под конец добавлю: безнадеги при этом у нас нет. Я видел Данию и Финляндию – с этими командами даже в таком состоянии мы вполне можем играть. Конечно, по результатам и травмам после Бельгии нужно будет внести коррективы. Скажу так: решить задачу по выходу из группы вполне реально. Но для этого нам нужно будет очень сильно постараться.


Владислав Щеколдин, Rusfootball.info

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Теги: Сборная России Хусаинов
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