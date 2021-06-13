По словам Жириновского, причина победы бельгийцев заключается в их сплоченности на основе "национализма маленького народа". У сборной России нет подобной сплоченности, поскольку долгое время национальную идентичность россиян размывали, отметил Жириновский.
"Главная причина победы Бельгии в матче с Россией — национализм маленького народа. Валлоны, фламандцы веками боролись за независимость, у них ненависть ко всем вокруг, и это мощный допинг для них. А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали. И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства", - написал Жириновский в своем телеграм-канале.
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Жириновский назвал главную причину победы Бельгии над Россией в матче Евро-2020
Известный политик Владимир Жириновский назвал основную причину победы сборной Бельгии над россиянами в матче Евро-2020 (3:0).
Фото: РИА Новости
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