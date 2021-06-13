Напомним, что накануне российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3 в матче первого тура группового раунда Евро.
По мнению Малинковича, сборная России потерпела поражение из-за вмешательства третьей стороны. Вероятно, игроков команды отравили перед матчем, отметил политик. Он также предложил, чтобы на матчи со сборной России ездили сотрудники ФСБ.
"Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть… Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию — на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку", - сказал Малинкович.
Источник: Sport24
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Политик Малинкович: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить. Здесь замешана третья сторона
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович поделился мнением о причинах поражения сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020.
Фото: "Чемпионат"
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