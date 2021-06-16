Россия победила и сделала шаг навстречу плей-офф. Хейтеры могут придираться к чему угодно, но главное - результат

Игру команды Черчесова против финнов сложно оценить однозначно. Временами было неплохо и радостно, чаще было волнительно и тревожно. Но главное - победа, и тем ценнее она в этом случае.
Встреча сборной России со сборной Финляндии действительно вышла настолько разнообразной и наполненной разными действиями и эмоциями, что дать ей одну точную характеристику практически невозможно. Здесь, пожалуй, весь вопрос в том, что хочется найти, что хочется подчеркнуть и на что хочется сделать акцент. Давайте попробуем посмотреть на прошедший матч с разных углов, чтобы избежать таких крайних значений человеческой мысли, как "Ура, победа, Россия - чемпион" и "Игра ни о чем, повезло, Дзюба ужасен".

Для начала нельзя не отметить изменения, которые сделал Черчесов в стартовом составе. Все сошлись во мнении, что Шунин и Семенов не лучшим образом сыграли против Бельгии и что их нужно отправлять в запас. Но, согласитесь, Станислав Саламович не тот тренер, от которого ждешь подобных решений на радость публике. По этой причине появление сегодня в основе сборной России Сафонова и Дивеева, думается, надо расценивать с положительной стороны - Черчесов отошел от свойственной ему принципиальности, а команда закончила матч без пропущенных мячей.


Правда, есть и то, что настораживает. Речь про вратарскую позицию. Перед Евро наставник нашей сборной уверенно заявлял, что Шунин номер 1 на предстоящем чемпионате. Сейчас же он отправляет голкипера в запас после одной игры. Насчет Сафонова были заявления о необходимости подводить его к составу плавно, а сейчас Матвею пришлось защищать ворота в важнейшем матче. Прослеживается определенная непоследовательность со стороны Черчесова, и это мы еще не вспоминали про Гильерме, который вызывался в сборную, когда не очень хорошо играл в клубе, и который не вызван, когда провел хороший отрезок за "Локомотив".

Другое дело, что вратарская позиция в игре против сборной Финляндии все-таки не самая важная. Нападающие финнов, безусловно, хорошие ребята и вполне себе опасные для обороны сборной России, но не такие грозные, как те же бельгийцы. Один удар в створ за всю игру - наглядный показатель мощи финской атаки. Да и в целом наш сегодняшний оппонент не относится к числу тех, кто действует от себя. Поэтому для нашей команды главным было придумать, как можно взломать выстроенную оборону соперника. И будет в воротах Шунин или Сафонов с этой точки зрения абсолютно не важно.


Как добраться к голу, наши парни придумали в компенсированное к первому тайму время. Миранчук классный ударом забил единственный в матче мяч. Но давайте вспомним и отметим, что и до этого нашей сборной удалось создать несколько неплохих моментов. Великолепный шанс забить был у Оздоева, Дзюба пробил в штангу (да, из офсайда, но все же). Да и во втором тайме были возможности закрепить преимущество - удары Головина, Жемалетдинова и особенно Кузяева были крайне опасными. Иными словами, атакующие действия россиян были весьма неплохими. Особенно с учетом того, что финны глубоко оборонялись и практически всегда имели минимум 8 человек за линией мяча.

Но скептики, конечно, имеют повод быть недовольными игрой на чужой половине поля. Например, Дзюба сыграл не очень здорово. Формально он является автором голевой передачи, но в том эпизоде целиком и полностью заслуга Миранчука. Свои же моменты Артем не реализовал, да и в своей традиционной роли столба действовал не так эффективно, как мы от него ждем. Помимо этого, игроки нашей сборной сегодня часто ошибались в передачах и допускали много брака. Это несколько волнительно перед решающей встречей с Данией.


Впрочем, более тревожным обстоятельством стала травма Фернандеса. Марио неудачно упал на спину и покинул поле на носилках. Вполне вероятно, что с Данией он сыграть не сможет. В этом случае Черчесов окажется в очень не приятной ситуации, ведь ранее он лишился другого крайнего защитника - Жиркова. Нашей сборной вообще не везет на этом Евро с травмами, которые серьезно бьют по линии обороны. Сегодня были еще два момента, когда медики оказывали помощь защитникам - Караваеву и Джикии. Хорошо, что они смогли доиграть матч, но теперь главное, чтобы не было никаких последствий и противопоказаний к появлению на поле 21 июня в Копенгагене.


Оборона по-прежнему остается самой проблемной линией в сборной России. Ни один защитник из заявки не является гарантом надежности. Взять, например, Дивеева, который сегодня заменял Семенова. С одной стороны, Игорь успевал блокировать удары, в последний момент бросаясь под них. С другой стороны, он сам же сначала давал сопернику простор и возможность для этих самых ударов - если бы Пукки или Похъянпало были похитрее и хотя бы раз убрали Дивеева на замахе, дело могло закончиться очень не приятно.

Собственно говоря, на третьей минуте матча все было очень близко к неудаче. Дивеев отдал не самый идеальный пас на Кузяева, Далер просто стоял и ждал мяч, позволив Райтале сделать перехват и отдать голевую передачу на Похъянпало. Хорошо, что нападающий финской сборной на какие-то сантиметры залез в офсайд, и ВАР отменил гол. Считай, повезло Дивееву и Кузяеву. Впрочем, вернемся к тому, с чего начиналась эта статья. На что мы хотим сделать акцент? Пустить стрелы критики и огорчиться мы еще успеем, если команда Черчесова не выйдет в плей-офф. Сейчас же все-таки хочется порадоваться, что по правилам сборная Финляндии нам не забила, что Миранчуку удался классный удар и что сборная России одержала важнейшую победу.

Фото: официальный сайт УЕФА, твиттер сборной России

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Теги: Сборная России Сборная Финляндии Черчесов
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