Россия победила и сделала шаг навстречу плей-офф. Хейтеры могут придираться к чему угодно, но главное - результат

Игру команды Черчесова против финнов сложно оценить однозначно. Временами было неплохо и радостно, чаще было волнительно и тревожно. Но главное - победа, и тем ценнее она в этом случае.