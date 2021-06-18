Сообщается, что все остальные футболисты работают в общей группе.
Напомним, что Фернандес получил травму в первом тайме игры против сборной Финляндии (1:0), которая проходила 16 июня. Углубленное медицинское обследование не выявило серьезных повреждений у 30-летнего игрока.
Встреча сборных России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на "Паркен Стэдиум". Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.
Источник: Sport24
Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем Евро-2020 с Данией
Защитник сборной России Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе на тренировке национальной команды в преддверии матча третьего тура Евро-2020 против Дании.
Фото: сборная России
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