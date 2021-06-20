Самолет с национальной командой России на борту приземлился в аэропорту Копенгагена около 18.00 по московскому времени. В ближайшее время сборная прибудет в отель.
Отметим, что матч Евро-2020 между сборными России и Дании пройдет завтра, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22.00 мск.
Сборная России пребывает на втором месте в турнирной таблице группы B, набрав три очка. Сборная Дании не имеет в активе набранных очков и занимает последнее место в таблице.
Источник: Матч ТВ
Кузяев: мы готовы к тому, что Дания будет больше владеть мячом и атаковать
Сборная России прибыла в Копенгаген на игру с Данией
Сборная России прибыла в Копенгаген на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!