"Черчесов не просит у меня совета, он сам прекрасно справляется, однако углы общения у него острые, они задевают людей. Это неоправданно, люди сами хотят быть задетыми, изображают жертву. Углы надо сглаживать, к примеру, не выходить в прямой эфир. Люди с огромным удовольствием неправильно интерпретируют ответы, находят слова, к которым можно придраться. За эту ниточку раскручивают весь клубочек. Это вопрос на уровне психологии: люди пытаются сублимировать какие-то свои проблемы. Черчесов – независимый, авторитетный, имеет свои суждения. Очевидно, когда люди запрещают себе быть такими же, они начинают его не любить за позицию, твердость, независимость", - сказал Геркус.
Отметим, что сборная России под руководством Станислава Черчесова завтра, 21 июня, встретится с командой Дании в матче третьего тура группового раунда Евро-2020. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Напомним, что первом туре группового этапа сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3, после чего победила финнов (1:0) в своем втором матче на Евро.
Источник: Чемпионат
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Геркус: углы общения у Черчесова острые, они задевают людей
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о придирках общественности к наставнику сборной России Станиславу Черчесову.
Фото: NEWS.ru
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