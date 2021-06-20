Геркус: углы общения у Черчесова острые, они задевают людей

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о придирках общественности к наставнику сборной России Станиславу Черчесову.
Фото: NEWS.ru
"Черчесов не просит у меня совета, он сам прекрасно справляется, однако углы общения у него острые, они задевают людей. Это неоправданно, люди сами хотят быть задетыми, изображают жертву. Углы надо сглаживать, к примеру, не выходить в прямой эфир. Люди с огромным удовольствием неправильно интерпретируют ответы, находят слова, к которым можно придраться. За эту ниточку раскручивают весь клубочек. Это вопрос на уровне психологии: люди пытаются сублимировать какие-то свои проблемы. Черчесов – независимый, авторитетный, имеет свои суждения. Очевидно, когда люди запрещают себе быть такими же, они начинают его не любить за позицию, твердость, независимость", - сказал Геркус.

Отметим, что сборная России под руководством Станислава Черчесова завтра, 21 июня, встретится с командой Дании в матче третьего тура группового раунда Евро-2020. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.

Напомним, что первом туре группового этапа сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3, после чего победила финнов (1:0) в своем втором матче на Евро.

Источник: Чемпионат

Черчесов: отсутствие российских болельщиков на игре с Данией - не проблема, а просто ситуация. Мы знаем, как справиться

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Теги: Черчесов Геркус Сборная России Евро-2020
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