Колосков отметил, что его возмущает длительное владение мячом без обострений, показываемое командами на Евро-2020.
"Честно говоря, я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Я смотрю практически все игры, и меня возмущает вот это катание мяча. Примерно 60% от игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля: назад-поперек-поперек-назад. А как только теряют контроль, так другие начинают перекатывать. Футбол стал неинтересным", - сказал Колосков.
Отметим, что завтра, 21 июня, сборная России проведет свой последний матч на групповом этапе Евро. Команда Станислава Черчесова встретится с Данией в Копенгагене. Матч начнется в 22.00 мск.
Сборная России занимает второе место в таблице группы B, набрав три очка. Датчане не имеют очков в активе и занимают последнее место в таблице группы.
Источник: Газета.Ru
Колосков: я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Футбол стал неинтересным
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что не получает удовольствие от просмотра большинства матчей чемпионата Европы.
Фото: РИА Новости
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