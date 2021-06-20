Колосков: я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Футбол стал неинтересным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что не получает удовольствие от просмотра большинства матчей чемпионата Европы.

Фото: РИА Новости