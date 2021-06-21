По словам Радимова, сборная России должна стремиться к победе в матче с Данией. Думать о ничьей в этой игре не нужно, отметил экс-футболист национальной команды.
"Нужно стремиться всегда к победе. В данном матче думать о том, что нужна ничья и мы должны ее добиться, играя в отвратительный футбол, это утопия. Во-первых, мы слышали, что датчане уверены в своих силах, во-вторых, будет полный стадион и, конечно, у них есть мотивация, они очень хорошо сыграли с Бельгией, это надо признать. У них мотивация после той катастрофы с Эриксеном, это всё на руку датчанам", - сказал Радимов.
Отметим, что Россия и Дания встретятся в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 сегодня, 21 июня. Игра пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 мск. Сборная России занимает второе место в таблице группы B, набрав три очка. Датчане не имеют очков в активе и пребывают на четвертом месте.
Источник: Матч ТВ
Радимов - о матче с Данией: думать о том, что мы должны добиться ничьей, играя в отвратительный футбол, это утопия
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о матче третьего тура группового этапа Евро-2020, в котором национальная команда сыграет с Данией.
Фото: РИА Новости
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