Быстров выступил с критикой в адрес Черчесова в связи с выступлением сборной России на чемпионате Европы. Напомним, что россияне, уступив Дании в последнем туре группового этапа (1:4), выбыли из турнира. Команда Черчесова финишировала последней в группе B, набрав три очка.
"Никуда мы не идем. Если человек везет сборную на чемпионат и говорит, что я готовил ее все-таки к третьему матчу, то есть он решил все решить последним матчем. Не понимаю просто. Ну ладно, первый матч проиграли, но во втором разгромили бы финнов и были бы хорошие шансы выйти с третьего места. Однако мы вырвали эту победу, скрипя зубами, а затем поехали в Данию в пиковом состоянии, а там уступили с разгромным счетом. О чем это говорит? И зачем нам это говорить, лапшу нам эту вешать? Для чего, для того, чтобы остаться дальше и работать со сборной?" - сказал Быстров.
Источник: Матч ТВ
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Быстров раскритиковал Черчесова за выступление сборной России на Евро
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров раскритиковал наставника национальной команды Станислава Черчесова.
Фото: NEWS.ru
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