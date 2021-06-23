Колосков отметил, что сборная Украины заслужила выход в плей-офф Евро-2020. При этом он также заявил, что украинская команда сейчас не сильнее российской сборной.
"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у нее есть. У всех были равные условия", - сказал Колосков.
Отметим, что сборная Украины с тремя очками в активе вышла в 1/8 финала с третьего места в группе C. В первом раунде плей-офф Евро команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, набрав три очка и заняв последнее место в группе B.
Источник: Чемпионат
Колосков: Украина заслужила выход из группы, но она не сильнее России
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.
Фото: DeFodi Images / Contributor / Gettyimages.ru
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