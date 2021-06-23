Колосков: Украина заслужила выход из группы, но она не сильнее России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.
Фото: DeFodi Images / Contributor / Gettyimages.ru
Колосков отметил, что сборная Украины заслужила выход в плей-офф Евро-2020. При этом он также заявил, что украинская команда сейчас не сильнее российской сборной.

"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у нее есть. У всех были равные условия", - сказал Колосков.

Отметим, что сборная Украины с тремя очками в активе вышла в 1/8 финала с третьего места в группе C. В первом раунде плей-офф Евро команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, набрав три очка и заняв последнее место в группе B.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная Украины Евро-2020 Колосков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Погба прокомментировал выход сборной Франции в плей-офф чемпионата Европы
Венгрия при судействе Карасева едва не выбила из плей-офф Евро Германию. Франция и Португалия сыграли матч рекордов
Лопетеги отказался возглавить "Тоттенхэм"
Роналду отреагировал на выход Португалии в плей-офф Евро-2020
Раскрыта причина, по которой "Уфа" до сих пор не оформила трансфер Урунова из "Спартака" 4
Ребров: назло "хейтерам" отмечу, что я вижу себя в "Спартаке" в будущем
Баскетболистка Абросимова: обвинять игроков сборной России в том, что они плохо сыграли на Евро, неправильно
Канделаки: сетка плей-офф Евро выглядит крайне несправедливой 5
В Госдуме предложили провести товарищеский матч между сборными России и Украины 16
Тарханов: Черчесов должен отчитаться и объяснить, почему мы так отстаем от европейских сборных 5
Рахимов: а поняли бы сборную России, если бы она играла по схеме венгров с таким "автобусом"? 9
Йоахим Лев: было приятно смотреть на то, как сборная Германии отчаянно боролась в матче с Венгрией 2
Бразилия обыграла Колумбию на Кубке Америки, забив победный гол на 10-й минуте компенсированного времени
Колосков: Украина заслужила выход из группы, но она не сильнее России 7
Евро-2020: итоги группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия)
Франция и Португалия установили рекорд чемпионатов Европы по забитым пенальти за матч 1
Бельгия встретится в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 с Португалией 1
Опубликована сетка плей-офф Чемпионата Европы-2020 4
Англия сыграет в 1/8 финала Евро-2020 с Германией 1
Стали известны возможные участники матча 1/4 финала Евро-2020 в Санкт-Петербурге 2
Украина в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией 12
Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020 8
Португалия и Франция сыграли вничью на Евро-2020, Роналду и Бензема оформили по дублю 1
Германия ушла от поражения в матче с Венгрией и пробилась в плей-офф Евро-2020 6
Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную 12
Роналду стал рекордсменом по общему числу голов на ЧМ и ЧЕ 4
Президент Украины: мы проходим в плей-офф Евро не без доли везения, но точно – заслуженно 14
В Колумбии недовольны игрой зенитовца Барриоса за сборную 2
Липовой перешел из "Динамо" в "Крылья Советов"
Депутат Лебедев: Украина набрала 3 очка - не больше, чем Россия. Австрия ее возила как говно по полю 25
Все новости
-