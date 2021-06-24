— Черчесов как тренер сборной себя уже исчерпал? Я не согласен! В команде прекрасный микроклимат. Видно — она управляемая, ребята бьются друг за друга. Ни склок, ни конфликтов.
На мой взгляд, Черчесов должен доработать до конца отборочного цикла ЧМ-2022. А дальше — в зависимости от результата, — цитирует Мандрыкина "СЭ".
57-летний Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. За это время команда провела 57 матчей, из которых выиграла 25, 21 встречу проиграла, а в 11 разделила очки.
В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, а этим летом не смогла пройти рубеж группового этапа чемпионата Европы.
39-летний Мандрыкин за свою карьеру сыграл два матча за сборную России. Это был тайм товарищеского матча против Кипра (1:0) и полноценная отборочного цикла к чемпионату Европы 2004 года против Грузии (0:1). Обе встречи прошли в 2003 году. Мандрыкин был вынужден завершить карьеру после аварии, в которую он попал в ноябре 2010 года.
До этого вратарь защищал цвета брянского "Динамо", "Ростова", "Томи", ЦСКА и "Алании".
Мандрыкин: Черчесов должен доработать в сборной до конца отбора к ЧМ-2022. А дальше — в зависимости от результата
Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин считает, что наставник сборной России Станислав Черчесов должен продолжить свою работу.
Фото: ПФК ЦСКА
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