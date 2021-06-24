- Это даже хорошо, что мы вылетели рано. Я, конечно, болел за сборную и хотел, чтобы она побеждала, но если бы вышли из группы, там где-то поковырялись бы и, может, прошли бы еще дальше - тогда бы кричали, что всё у нас хорошо и прекрасно. Успехи в 2008 и 2018 годах были не системные, нашей сборной тогда крупно везло - подфартило, сумасшедшая удача, испанцы почему-то плохо били пенальти, - передает слова Ташуева "Спорт уик-энд".
Сборная России на групповом этапе Чемпионата Европы-2020 набрала 3 очка, заняла четвертое место в группе и вылетела из дальнейшего розыгрыша. По ходу турнира подопечные главного тренера Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии (0:3), победили Финляндию (1:0) и уступили Дании (1:4). В 2018 году сборная России пробилась в четвертьфинал Чемпионата мира, где уступила по пенальти сборной Хорватии, в 2008 году наша команда под руководством Гуса Хиддинка вышла в полуфинал Чемпионата Европы.
Ташуев: даже хорошо, что сборная России вылетела рано. А то бы кричали, что всё хорошо и прекрасно
Главный тренер песчанокопской "Чайки" Сергей Ташуев высказал мнение о выступлении сборной России на Чемпионате Европы-2020.
Фото: РПЛ
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