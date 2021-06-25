— Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча "Тамбову", это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером, — цитирует Газзаева "СЭ".
32-летний Дзюба сыграл три матча на групповом этапе чемпионата Европы. Форвард стал автором одного гола и голевой передачи.
В минувшем сезоне нападающий отыграл за "Зенит" 34 матча, в которых забил 22 гола и отдал девять голевых передач.
Напомним, сборная России не смогла пройти групповой этап турнира, вылетев после двух поражений от Бельгии и Дании, а также победе над Финляндией.
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Газзаев — о Дзюбе: четыре мяча "Тамбову" не помогают обыгрывать сильных соперников на международном уровне
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о нападающем сборной России и "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
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