Левченко: Россия провела Евро совершенно безалаберно, оправдать такое сложно

Экс-игрок "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
Фото: Reuters
Левченко отметил, что Россия провела турнир плохо, и оправдать это выступление сложно. Также он заявил, что в сборной России выделяются Александр Головин и Алексей Миранчук, а остальные игроки отстают от них по уровню.

"Россия провела турнир совершенно безалаберно, оправдать такое сложно. Нехорошее выступление. <...> В сборной есть пара игроков, на которых молятся, но даже они не показывают по европейским меркам чего-то выдающегося. Об этом говорят миллионы лет, но никто не хочет ничего менять. Всем всё выгодно, футболисты получают большие деньги и не желают уезжать из России. На Головина с Миранчуком еще можно смотреть, остальные — катастрофа, не успевают ни по мысли, ни по исполнению. Не хочется принижать российскую лигу, но она выезжает за счет иностранцев", - сказал Левченко.

Напомним, что сборная России на Евро-2020 набрала три очка и, заняв последнее место в группе B, прекратила выступления на турнире.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Левченко Сборная России Евро-2020
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