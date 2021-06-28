Тихонов заявил, что Станиславу Черчесову следует подать в отставку с поста главного тренера сборной России.
"Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он сейчас может сделать. Я разговаривал со многими выдающимися людьми из мира спорта — они все говорят, что подали бы в отставку на месте Черчесова, чтобы не позориться перед народом. После этого фиаско на Евро ему надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок", - сказал Тихонов.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в турнирной таблице группы B.
Источник: Sport24
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Александр Тихонов: Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он сейчас может сделать
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о вылете сборной России по футболу с чемпионата Европы.
Фото: NEWS.ru
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