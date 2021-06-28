Канчельскис: сборная России - худшая команда Евро. Зато тренер - орденоносец

Канчельскис назвал сборную России худшей командой текущего чемпионата Европы. Также он призвал российских футболистов переходить в европейские клубы.
"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно. <...> А футболистам нужно уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее", - сказал Канчельскис.
Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B с тремя очками в активе и прекратила выступления на Евро-2020.
Источник: Sport24
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Фото: РИА Новости
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