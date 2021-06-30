Отметим, что ранее Путин во время "Прямой линии" высказался о выступлении сборной России на Евро-2020.
Булыкин отметил, что высказывание Путина нейтрально по отношению к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Также он заявил, что сборной не следует менять тренера в спешке. При этом Булыкин считает, что если Черчесов покинет пост наставника команды, ее должен возглавить иностранный специалист.
"Слова Путина вполне нейтральны по отношению к Черчесову — все отведено на решение специалистов, чтобы уже они разобрались — куда двигаться дальше, чтобы было больше хороших футболистов. Задача, конечно, не была выполнена. Нужно выслушать, что предлагает Черчесов — как он видит ближайшее будущее команды, ведь совсем скоро будет чемпионат мира. К решению подойти нужно взвешенно — менять тренера на абы кого тоже не вариант.
Если не Черчесов, то учитывая российские реалии, я бы хотел видеть во главе сборной иностранца, который бы хорошо себя зарекомендовал", - сказал Булыкин.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова не сумела выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в таблице группы B с тремя очками в запасе.
Источник: Sport24
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Булыкин: если Черчесов уйдет, я бы хотел видеть во главе сборной иностранца
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о неудачных выступлениях национальной команды.
Фото: РИА Новости
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