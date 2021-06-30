"Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь.
Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом", - приводит слова Смоленского "Спорт-экспресс".
Ранее в сеть было опубликовано видео, на котором видно, как украинские фанаты избивают российского болельщика во время матча Швеция — Украина. На эту игру Смоленский пришел в футболке сборной России по футболу, с флагом своей страны и в шапке-ушанке.
Встреча сборных Швеции и Украины состоялась 29 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. В основное время матча команды обменялись голами - отличились голом украинец Александр Зинченко и швед Эмиль Форсберг. В овертайме сильнее оказались подопечные Андрея Шевченко. Путевку в четвертьфинал Евро-2020 сборной Украине принес точный удар нападающего Артема Довбика.
Избитый украинцами российский болельщик: некоторым не понравилось, что я был с флагом
Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина (1:2), рассказал подробности инцидента.
Фото: AFP
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