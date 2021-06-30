Избитый украинцами российский болельщик: некоторым не понравилось, что я был с флагом

Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина (1:2), рассказал подробности инцидента.

Фото: AFP