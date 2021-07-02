По информации источника, 57-летний специалист будет отправлен в отставку в ближайшее время, если Российский футбольный союз получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.
Отмечается, что на данный момент ни от одного из кандидатов согласия нет. Сообщается, что в списке РФС шесть фамилий: три тренера, которые работают в настоящее время в Российской Премьер-Лиге, и три зарубежных специалиста. При этом среди иностранцев есть те, кто работает или работал на чемпионате Европы-2020 и кто имеет клубное прошлое.
По данным источника, в списке россиян находятся Сергей Семак, возглавляющий "Зенит", Леонид Слуцкий, который работает в "Рубине", и Валерий Карпин, тренирующий "Ростов". При этом существует вероятность, что в ближайшее время на российском рынке появятся и другие кандидаты.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: РФС уволит Черчесова, если получит согласие от одного из кандидатов на пост тренера сборной России
Стало известно, при каком условии может быть уволен главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Фото: РФС
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