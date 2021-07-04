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Николич - о сборной России на Евро-2020: результат был неудачным, но так бывает

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал выступление национальной команды России на Чемпионате Европы-2020.
Фото: РПЛ
- Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать. Я не против критики - это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок. Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии, - приводит слова Николича "Спорт-Экспресс".

Сборная России не смогла выйти в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 и выбыла из дальнейшего розыгрыша после окончания группового этапа. В группе со сборными Дании, Финляндии и Бельгии подопечные Станислава Черчесова набрали 3 очка, добытых за счет победы над финнами со счетом 1:0. Две другие встречи наша команда проиграла с крупным счетом - 0:3 бельгийцам и 1:4 датчанам. Этот результат позволил сборной России финишировать только на четвертом месте, в то время как для выхода в плей-офф необходимо было либо попасть на одну из двух первых строчек, либо войти в число четырех лучших команд Евро-2020 среди всех шести, занявших третьи места во всех квартетах.

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Теги: Сборная России Николич
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