Орлов похвалил сборную Украины за выступление на Евро. По его словам, команда Андрея Шевченко играет в современный футбол, в отличие от сборной России. Орлов также заявил, что украинская команда сильнее российской сборной.
"Вы только посмотрите, какое у них стремление играть в пас. Даже в труднейших ситуациях защитники не выбивают абы куда, а пытаются сохранить мяч. Мне кажется, их вратарь ни разу с ноги не выносил мяч далеко. Они все время разыгрывали. Это и есть современный футбол. <...> Наша сборная не может играть в современный футбол. Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям", - сказал Орлов.
Напомним, что на Евро сборная России финишировала на четвертом месте в таблице группы B и осталась без выхода в плей-офф. Сборная Украины дошла до 1/4 финала турнира, где уступила англичанам (0:4).
Источник: Спорт-Экспресс
Орлов: сборная Украины сильнее сборной России по всем показателям
Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о сборных России и Украины после выступления команд на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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