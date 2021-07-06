- В 2018 году мы напряглись и получили довольно организованную команду. За счет этого прошли испанцев. А сейчас мы этого не увидели. И тренеры шарахались - кого ставить? Они не были уверены в своих подопечных. Это передалось и футболистам. Ну и в 2018-м был все-таки другой состав. Ну как можно Джикию сравнить с Игнашевичем? Про замену Акинфееву я вообще молчу, - передает слова Орлова "Спорт-Экспресс".
На домашнем Чемпионате мира-2018 сборная России вышла из группы с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом со второго места, набрав 6 очков благодаря победам над саудитами (5:0) и египтянами (3:1). В 1/8 финала наша команда прошла по пенальти Испанию (1:1, пен. 4:3), а в 1/4 финала также по пенальти уступила Хорватии (2:2, пен. 3:4). На Чемпионате Европы-2020 сборная России не вышла из группы с Бельгией, Данией и Финляндией, заняв в ней последнее место при 3 очках за победу над финнами (1:0).
Орлов - о сборной России: как можно Джикию сравнить с Игнашевичем?
Телекомментатор Геннадий Орлов сравнил сборные России на Чемпионате мира-2018 и Чемпионате Европы-2020.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!