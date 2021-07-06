Генич: замены от Манчини ослабили игру сборной Италии в матче с испанцами

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о заменах, которые проводил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в полуфинале Евро-2020 с Испанией.

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