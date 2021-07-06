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Генич: замены от Манчини ослабили игру сборной Италии в матче с испанцами

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался о заменах, которые проводил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в полуфинале Евро-2020 с Испанией.
Фото: Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Напомним, что накануне Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро. Основное и дополнительное время матча закончилось вничью - 1:1. Италия оказалась точнее в серии пенальти (4:2).

"В последние 15 минут первого тайма итальянцы немного отодвинули мяч со своей половины, но после того, как Инсинье стал играть центрального нападающего, у "скуадры адзурры" совсем пропала контригра, совсем перестал держаться мяч. Мне кажется, те замены, что проводил Манчини, игру сборной Италии не усилили, а ослабили. Замены испанцев, наоборот, либо держали уровень, либо делали его чуть выше", - сказал Генич.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Сборная Италии Манчини Генич Евро-2020
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