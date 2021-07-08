"Считаю, что Черчесова сильно подвела его пресс-конференция. Все же ожидали, какую работу над ошибками он проведет после Евро. Но, извините меня, делать вид, что ничего не произошло... Это так не по-русски! Почему же он не признал свои ошибки?
Ведь всем ясно, что команда оказалась не готова психологически к турниру. Разве мы увидели единый коллектив, единый кулак? На домашнем чемпионате мира Черчесову это удалось. А сейчас сборная была просто неуправляемой!" - приводит слова Орлова "СЭ".
2 июля Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где он высказался о результатах сборной России на чемпионате Европы-2020. Напомним, что на этом турнире национальная команда заняла последнее, 4-е место в группе B. Вместе с Россией в этом квартете были команды Бельгии, Дании и Финляндии. Российские футболисты в 3-х матчах набрали 3 очка и не вышли в плей-офф Евро-2020.
Сегодня, 8 июля, стало известно, что Станислав Черчесов покидает пост наставника национальной команды России. Вместе с ним уходит и весь его тренерский штаб.
В СМИ одним из кандидатов на место Черчесова называется португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. Он уже работал в России - с 2014 по 2016 год он был главным тренером "Зенита". Петербургский клуб 43-летний Виллаш-Боаш приводил к чемпионскому титулу и победе в Кубке России, а также выводил "сине-бело-голубых" в плей-офф Лиги чемпионов.
Другими кандидатами являются экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, который руководил немецкой национальной командой 15 лет и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.
Орлов - о Черчесове: делать вид, что ничего не произошло, - это не по-русски! Почему он не признал ошибки?
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
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