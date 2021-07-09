Фернандес заявил, что в раздевалке после матча была тишина. По его словам, перед игрой футболисты сборной России верили, что команда выйдет из группы. После поражения от Дании они были разочарованы и обескуражены, сообщил Фернандес.
"Было очень грустно. В раздевалке была тишина. После таких поражений мы все время проводим в тишине. Все были разочарованы, обескуражены. Мы знали, что будет трудно. Но верили, что выйдем из группы. Мы не отступали и не сдавались, но, к сожалению, у нас не получилось", - сказал Фернандес.
Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 сборная России уступила Дании со счетом 1:4 и лишилась шансов на выход из группы. Россияне заняли четвертое место в квартете B, набрав три очка.
Источник: Sport24
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Фернандес рассказал о настроении, царившем в раздевалке сборной России после поражения от Дании
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о том, что было в раздевалке национальной команды после поражения от Дании (1:4) и вылета с Евро-2020.
Фото: UEFA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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