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"Такая вероятность есть". Фернандес допустил, что может вскоре завершить карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что вскоре может завершить карьеру в сборной России.
Фото: РИА Новости
Фернандес сообщил, что пока не знает, будет ли играть за сборную России на чемпионате мира в Катаре, если команда попадет в финальную часть турнира.

"Выступлю ли на ЧМ в Катаре? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС", - сказал Фернандес.

Также он ответил на вопрос, существует ли вероятность, что он вовсе больше не будет выступать за сборную России.

"Да, такая вероятность есть", - заявил Марио.

Напомним, что Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. 30-летний уроженец Бразилии провел в составе российской национальной команды 32 матча и забил пять голов.

Источник: Sport24

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Теги: Фернандес Сборная России ЦСКА
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