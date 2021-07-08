Фернандес сообщил, что пока не знает, будет ли играть за сборную России на чемпионате мира в Катаре, если команда попадет в финальную часть турнира.
"Выступлю ли на ЧМ в Катаре? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС", - сказал Фернандес.
Также он ответил на вопрос, существует ли вероятность, что он вовсе больше не будет выступать за сборную России.
"Да, такая вероятность есть", - заявил Марио.
Напомним, что Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. 30-летний уроженец Бразилии провел в составе российской национальной команды 32 матча и забил пять голов.
Источник: Sport24
"Такая вероятность есть". Фернандес допустил, что может вскоре завершить карьеру в сборной России
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что вскоре может завершить карьеру в сборной России.
Фото: РИА Новости
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