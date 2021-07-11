Игнатьев отметил, что у Англии есть преимущества перед финалом Евро-2020 - проведение матча на "Уэмбли" в Лондоне и более надежная оборона. При этом он заявил, что будет болеть за итальянскую национальную команду.
"Определенные преимущества перед матчем есть у англичан. Во-первых, они играют дома перед своими болельщиками, а дома и стены помогают. Во-вторых, англичане надежнее обороняются, а хорошая оборона дает возможность не проиграть. Мне кажется, это основа основ. <...> Думаю, что мы долго будем смотреть эту игру: ожидаю в этом матче дополнительное время.
Я же буду болеть за сборную Италии. Для футбола лучше, чтобы выиграли итальянцы. Мне нравится, как они атакуют, нравятся их скорость и экспрессия", - сказал Игнатьев.
Отметим, что матч Италия - Англия пройдет сегодня, 11 июля. Стартовый свисток будет дан в 22.00 мск.
Источник: Матч ТВ
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"Для футбола лучше, чтобы выиграли итальянцы". Борис Игнатьев высказался о финале Евро-2020
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем финальном матче чемпионата Европы между национальными командами Италии и Англии.
Фото: РИА Новости
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