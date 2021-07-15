"Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.
Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением", — передаёт слова Божовича Sport24.
Напомним, сборная России провела три матча в рамках чемпионата Европы-2020, в которых набрала три зачётных балла, одержав минимальную победу над командой из Финляндии. Однако этого оказалось недостаточно для выхода россиян из группы B (4 место).
После окончания Евро-2020 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, набирая в среднем за игру 1,51 зачётных балла. Специалист работал с россиянами с августа 2016 года.
Божович - о Черчесове: я бы оставил его во главе сборной России, проблема не в нем
Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович прокомментировал отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова после окончания Евро-2020.
Фото: инстаграм Миодрага Божовича
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