Лепехин: очевидно, что эту заявку никто не одобрит. Но, наверное, какие-то цели этой заявкой преследуются

Rusfootball.info мнением о намерении РФС подавать заявку на проведение в России Евро-2028 и Евро-2032.

Бывший игрок « Зенита » Константин Лепехин поделился смнением о намерении РФС подавать заявку на проведение в России Евро-2028 и Евро-2032.

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- Мне, честно говоря, смешно. Но, наверное, какие-то цели такой заявкой преследуются, - сказал Лепехин. - Но на самом деле ввиду последних событий непонятно, будем ли хоть какое-нибудь международное спортивное событие принимать.



- Считаете, что это изначально провальная идея?

- Мое мнение, да. Я думаю, что люди, которые собираются подавать заявку, думают точно так же, как я. Но какая-то цель, видимо, преследуется. Мне трудно судить, какая именно. Я думаю, что раз так делают, то так нужно. Совершенно очевидно, что эту заявку никто не одобрит. Но, если отправляют эту заявку, то, стало быть, это имеет какой-то смысл.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info