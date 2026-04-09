Лига Европы УЕФА

Фрайбург
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Болонья
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Порту
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
3 - 0 3 0
АЕК АфиныЗавершен
Шахтер
3 - 0 3 0
АЗ АлкмарЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 0 3 0
ФиорентинаЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СтрасбургЗавершен

"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в первом матче 1/4 финала ЛЕ

"Болонья" уступила "Астон Вилле" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - встреча завершилась со счётом 1:3.
Английская команда открыла счёт перед перерывом - на 44-й минуте отличился Эзри Конса. Сразу после паузы преимущество увеличил Олли Уоткинс, а в концовке хозяева сократили отставание благодаря голу Джонатана Роу на 90-й минуте.

Точку в игре поставил Уоткинс, который в компенсированное время оформил дубль и вернул своей команде комфортное преимущество перед ответной встречей, которая пройдёт 16 апреля.

