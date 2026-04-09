Английская команда открыла счёт перед перерывом - на 44-й минуте отличился Эзри Конса. Сразу после паузы преимущество увеличил Олли Уоткинс, а в концовке хозяева сократили отставание благодаря голу Джонатана Роу на 90-й минуте.
Точку в игре поставил Уоткинс, который в компенсированное время оформил дубль и вернул своей команде комфортное преимущество перед ответной встречей, которая пройдёт 16 апреля.
"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в первом матче 1/4 финала ЛЕ
"Болонья" уступила "Астон Вилле" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - встреча завершилась со счётом 1:3.
