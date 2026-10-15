Бывший нападающий "Зенита" дважды поразил ворота шотландской команды и помог хозяевам создать крупное преимущество.
Первый гол колумбиец забил на 5-й минуте, реализовав пенальти. На 36-й минуте Дуран отличился во второй раз. К перерыву лиссабонский клуб ведёт со счётом 3:0.
Напомним, во второй половине прошлого сезона он был арендовал "Зенитом" у "Аль-Насра".
Экс-форвард "Зенита" Дуран дважды забил за "Бенфику" в первом тайме
Джон Дуран оформил дубль за "Бенфику" уже в первом тайме матча Лиги Европы против "Селтика".
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