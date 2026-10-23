Захарян забил гол в разгромном матче "Реала Сосьедад" в Лиге Европы

"Реал Сосьедад" одержал разгромную победу над норвежским "Лиллестремом" в третьем туре общего этапа Лиги Европы.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу испанской команды.



Одним из авторов забитых мячей стал российский полузащитник Арсен Захарян. На 80-й минуте футболист отличился после передачи Пабло Марина, установив окончательный счёт матча.



Лига Европы



Общий этап. 3 тур



Голы: Гомес, 25, 27, Сучич, 33, 72, Оскарссон, 65, Захарян, 80



Незабитый пенальти: Ольсен, 50



Лиллестрём: Дальберг, Оттесен (Рангер, 72), Фосс, Баси (Китолано, 46), Габриэльсен, Нюхейм (Мелланд, 88), Оттоссон, Пейнтсил, Ибрахимай, Ольсен (Норд, 83), Ва (Гульбрандсен, 72)



Реал Сосьедад: Марреро, Субельдия, Мартин, Гомес, Сарр (Пачеко, 46), Горрочатеги (Туррьентес, 66), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Солер, Сучич (Захарян, 72), Гедеш, Кубо (Марин, 58)



Предупреждения: Сарр, 30, Габриэльсен, 52, Горрочатеги, 56