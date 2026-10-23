В РПЛ отреагировали на красивый гол Захаряна в Лиге Европы

В РПЛ отреагировали на результативное выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в Лиге Европы.

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- Второй гол у Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад" в октябре! И какой красивый - с левой в "девятку". Так держать, Арсен, - говорится в телеграм-канале РПЛ.