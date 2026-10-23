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В РПЛ отреагировали на красивый гол Захаряна в Лиге Европы
Сегодня, 01:17
В РПЛ отреагировали на результативное выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в Лиге Европы.
Фото: Getty Images
Футболист "
Реала
Сосьедад" отметился забитым мячом в гостевой встрече с норвежским "Лиллестрёмом", завершившейся разгромной победой испанцев со счётом 6:0.
- Второй гол у Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад" в октябре! И какой красивый - с левой в "девятку". Так держать, Арсен, - говорится в телеграм-канале РПЛ.
Ранее полузащитник отличился в матче чемпионата Испании против "Депортиво".
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Арсен Захарян
РПЛ
Реал Сосьедад
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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