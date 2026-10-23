Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Торпедо
18:00
РоторНе начат

Президент "Башакшехира" обвинил ФИФА и УЕФА в двойных стандартах в отношении России

Президент турецкого "Истанбул Башакшехир" Гексель Гюмюшдаг раскритиковал отстранение российских клубов от международных турниров и призвал футбольные организации пересмотреть действующие ограничения.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Гюмюшдаг заявил, что считает санкции против российского футбола несправедливыми. В частности, функционер обратил внимание на различия в подходах международных спортивных организаций к России и Израилю.

"Надеюсь, что двойные стандарты в отношении российских клубов будут как можно скорее устранены, что позволит им вернуться на международную арену и продолжить выступать в составе мировой футбольной семьи", — подчеркнул президент турецкого клуба.

По мнению Гюмюшдага, спортивные соревнования не должны становиться инструментом политических разногласий, а ФИФА и УЕФА необходимо придерживаться единых принципов при принятии решений.

Поводом для заявления стал товарищеский матч ветеранов "Башакшехира" и "Зенита" в Стамбуле. Встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: T?rkiye Gazetesi

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится