Президент "Башакшехира" обвинил ФИФА и УЕФА в двойных стандартах в отношении России

"Надеюсь, что двойные стандарты в отношении российских клубов будут как можно скорее устранены, что позволит им вернуться на международную арену и продолжить выступать в составе мировой футбольной семьи", — подчеркнул президент турецкого клуба.
По мнению Гюмюшдага, спортивные соревнования не должны становиться инструментом политических разногласий, а ФИФА и УЕФА необходимо придерживаться единых принципов при принятии решений.
Поводом для заявления стал товарищеский матч ветеранов "Башакшехира" и "Зенита" в Стамбуле. Встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Источник: T?rkiye Gazetesi