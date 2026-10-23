Президент "Башакшехира" обвинил ФИФА и УЕФА в двойных стандартах в отношении России

Президент турецкого "Истанбул Башакшехир" Гексель Гюмюшдаг раскритиковал отстранение российских клубов от международных турниров и призвал футбольные организации пересмотреть действующие ограничения.

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"Надеюсь, что двойные стандарты в отношении российских клубов будут как можно скорее устранены, что позволит им вернуться на международную арену и продолжить выступать в составе мировой футбольной семьи", — подчеркнул президент турецкого клуба.